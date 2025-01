Dit is de nieuwjaarswens van Stefanie Callebaut uit Kortrijk: “Kies voor liefde in plaats van angst”

“Ik mag nog niet te veel zeggen over Eurosong 2025, maar wat ik daar zal brengen, is ook wat ik iedereen toewens voor 2025. Ik wens dat mensen kiezen voor liefde in plaats van angst en dat begint bij onszelf. Kijk naar het leven met dankbaarheid door jezelf liefde te geven en het licht te zien dat vanuit jezelf vertrekt. Dat is voor mij het belangrijkste. Ons bewust zijn dat we hier mogen zijn en het leven in al zijn facetten kunnen ervaren. Hoe hard het soms ook is, zelfs in lelijkheid zit schoonheid en dat moeten we durven vastpakken. Ik wens dat mensen zich gelukkig voelen en met liefde naar zichzelf en het leven kijken. Op het Eurovisiesongfestival 2025 wens ik samen met jullie Kortrijk en West-Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten. Maar eerst de live finale op 1 februari (VRT1).” (MD)