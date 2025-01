Dit is de nieuwjaarswens van Ronnie De Reese uit Blankenberge: “Bekiekt 2025 deur e roze bril”

Ronnie De Reese, ondervoorzitter van Toneelkring Onder Ons, heeft volgende nieuwjaarswens:

“As rasechte Blankenbergenoare

Wens ‘k junder een goeie gezoendheid van de joare

We beleven nu wel onzekere tieden

Mo met een poar roare sjarels op de weireld, moeilijk te mieden

Den einen wil, wat dat ie ip ’t oge hèd, ofpakken

En den anderen, nog niet an ‘t schutteltje, hoalt zijn geld al uut de zakken

Alles droait vandaag roend macht en geld

Gelik of dat de geweune vint in de stroate nie mè telt

As ‘Krak 2023’ met de toneilkrieng Oender Ons van 151 joar oed in m’n erte

Kiek ‘k ebitje somber in de verte

Mien wens voe vandejoare, lieve menschen

Is etwadde dat ieder Oender Onser ook zoe willen wenschen

Dat is da me ekir an een vaste ipslagplatse vor de decors zoen geroaken

Zoender da me uus no de toekomste toe nie mè oengerust zoe moeten moaken

’t Is ’t hopen da m’n wenschen van de joare in vervullienge goan

Ton kunnen we were met e gerust erte voe junder ip de planken stoan

’t Was e plezier van da stiksje te schrieven

Azowe koste ‘k eki ’t ein en ’t ander uutwrieven

Bekiekt 2025 deur e roze bril

En… doe wa da je wil!” (WK)