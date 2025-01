Dit is de nieuwjaarswens van Remi Spillebeen uit Lendelede: “Samenhorigheid, engagement en plezier”

“Nu 2024 stilaan op zijn einde loopt, wens ik jullie alvast een gelukkig en gezond 2025 toe”, zegt ondervoorzitter Jeugdhuis Skalul Remi Spillebeen (19) uit de Rozebeeksestraat. “Een jaar waarin we nog een keer kunnen tonen waar ons dorp sterk in is: samenhorigheid, engagement én plezier!” 2024 was voor Remi een jaar vol hoogtepunten. “Het schitterende Baekelandt-jaar, de recente Wintereditie van de Skalulfeesten, … In de toekomst willen we ons met Skalul blijven inzetten op activiteiten die jong en oud samenbrengen. Er zal hier ook in 2025 altijd wel iets te doen zijn: evenementen van verenigingen, initiatieven van de jeugd, projecten van de gemeente… Ik nodig iedereen uit om mee te denken, te organiseren of simpelweg te genieten van al het moois dat we samen kunnen realiseren.” (IB)