Dit is de nieuwjaarswens van Rebekka Buyse uit Jabbeke: “Hopen dat rust, respect en waardegevoel terugkeren”

“Ik hoop dat in 2025 rust, respect en waardegevoel terugkeren in de wereld. In het leven van veel mensen heerst momenteel angst, onrust en onzekerheid. Dat voelen we vaak aan de kinderen op school. Als we een betere wereld willen, moeten we beginnen met die rondom ons te realiseren door respectvol met elkaar om te gaan en zelf het goede voorbeeld te geven. Het is ook mijn vurige wens dat in 2025 de negativiteit over onderwijs verdwijnt. Als we verder doen zoals we bezig zijn, kiest over enkele jaren niemand nog voor een job in het onderwijs. Er gebeuren in elke school zoveel mooie dingen die meer aandacht verdienen. Laten we vooral alles wat fout loopt in onze maatschappij niet langer in het mandje van onderwijs leggen en vertrouwen hebben in onze leraren. Voor Jabbeke hoop ik dat de aangekondigde bouwstop het komende jaar realiteit wordt, zodat het resterende groen en de rustplekken in onze gemeente niet verdwijnen.” (PDC)