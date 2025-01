Dit is de nieuwjaarswens van Mia Moreaux uit Oudenburg: “Een kunstzinnig en inspirerend jaar”

“2025 wordt een bijzonder jaar voor mij, maar ook voor ons samen. Roger viert zijn 80ste verjaardag, we zijn 55 jaar gehuwd en ik mag terugkijken op 50 jaar van mijn individuele tentoonstellingen over de hele wereld. Dat is toch wel erg speciaal, hè?”, lacht ze.

“Ik wens iedereen een kunstzinnig en inspirerend jaar, gevuld met gezondheid en positieve energie. Een jaar waarin je kunt genieten van mooie momenten, warmte en gezelligheid, en waarin je jezelf af en toe kunt verwennen. Een jaar waarin al je dromen werkelijkheid kunnen worden. Van Roger en mij een warme knuffel voor iedereen.” (SVE)