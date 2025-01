Dit is de nieuwjaarswens van Merel Forrest uit Ieper: “Een vredevol 2025 lijkt me een mooie wens”

Als beginnende zelfstandige singer-songwriter-artieste heeft de Ieperse nachtegaal Merel Forrest uit Zillebeke alvast niet te klagen over 2024. Ze stond immers voor het eerst op het Busker-podium van Festival Dranouter met haar pakkende indie-folk sound. Ook 2025 klinkt als muziek in haar oren. “Persoonlijke groei en zelfontplooiing staan voorop. Een goeie gezondheid, die ik iedereen ook toewens, is uiteraard een stevige basis. Mijn liefde voor muziek en mijn zelfgeschreven nummers met zoveel mogelijk mensen kunnen delen tijdens optredens en festivals staan hoog op mijn to-dolijstje. Op die manier kan ik groeien als artiest, zowel in Ieper als daarbuiten. Ik wil immers mijn grenzen verder verleggen, wie weet ook mijn muzikale. Het is spijtig genoeg ver zoeken naar vrede in de wereld. Af en toe is dat dan wel een inspiratiebron. Een vredevol 2025 lijkt me dan ook een mooie wens, zowel in je comfortzone als ver daarbuiten.” (SD)