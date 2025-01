Dit is de nieuwjaarswens van Lode Bogaert uit Tielt: “Hopen dat door de fusie de som groter is dan de delen”

We vroegen Lode Bogaert van wielerkroeg en eetkaffee Carlito naar zijn wensen voor het nieuwe jaar. In het licht van de fusie is hij de geknipte man daarvoor, want Lode en Katleen wonen in Meulebeke en werken in Tielt. “Eerst en vooral wensen we iedereen een gezond, zonnig en sportief 2025 toe. En moge niemand honger en dorst lijden. Wij voelen ons eigenlijk zowel Meulebekenaar als Tieltenaar, dus wat de fusie betreft hopen we dat Meulebeke en Tielt één mooi geheel zullen vormen. Dat er in 2025 goed samengewerkt wordt door de politiek, zodat we tot een fusiestad komen waarbij de som groter is dan de delen. En je mag gerust ook noteren dat we duimen voor een groot nieuw zwembad. Dat zal er in 2025 weliswaar nog niet staan, maar het is toch iets dat leeft bij de mensen.” (SV)