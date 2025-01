Dit is de nieuwjaarswens van Lisa-Marie Billiet uit Ruiselede: “Blijf de schoonheid van kunst en creativiteit omarmen”

Voor de nieuwjaarswens in Ruiselede zochten we Lisa-Marie Billiet op, dit jaar nog verkozen tot de Krak van Ruiselede. Haar wensen voor 2025 zijn de volgende: “Ik wil jullie inspireren om in 2025 de schoonheid van kunst en creativiteit te blijven omarmen. Kunst verbindt ons, vertelt verhalen zonder woorden en laat ons stilstaan bij het bijzondere in het alledaagse. Als kunstenares en trotse voorzitster van de kunst- en ambachtenvereniging Art Blanche, wil ik jullie aanmoedigen om ruimte te maken voor verwondering, kleur en expressie. Laat 2025 een jaar worden van vernieuwing, waarin we samen groeien en elkaar inspireren met onze passies en talenten. Op naar een jaar vol creativiteit, verbinding en onvergetelijke momenten! Gelukkig nieuwjaar!” (GGM)