Dit is de nieuwjaarswens van Herlinde Blockeel uit Hooglede: “Solidariteit en samenhorigheid zorgen ervoor dat het leven zoveel leuker en gemakkelijker kan zijn”

Herlinde Blockeel (35) is mama van drie kinderen en juf van het zesde leerjaar in basisschool Wonderwijs. Ze houdt van het sociaal contact in haar job en doet haar werk met hart en ziel. “Naast kennisoverdracht kunnen we kinderen zoveel meer bijleren zoals voor elkaar zorgen. Solidariteit en samenhorigheid zorgen ervoor dat het leven zoveel leuker en gemakkelijker kan zijn. Het thema van De Warmste Week is dan ook naar mijn aanvoelen bijzonder goed gekozen.” Herlinde is ook vrijwilligster bij het Mamadepot, een ontmoetingsplek waar tweedehandsspullen voor kinderen tegen een kleine prijs worden verkocht. “Het is niet zozeer het sorteren van kledij dat me voldoening geeft maar wel het werken aan een gemeenschappelijk doel en het sociaal contact dat je ervoor terugkrijgt. Ik wens dan ook dat iedereen die dat wil, geluk mag vinden in een groepsdynamiek waar ze energie en voldoening uit halen. Ik klink op een nieuw jaar waar mensen elkaar ontmoeten en er zijn voor elkaar”, aldus Herlinde. (EVG)