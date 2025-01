Dit is de nieuwjaarswens van Georges Keters uit Middelkerke: “Samen kunnen we zeer veel”

“Laten we een voorbeeld nemen aan zij die dagelijks instaan om zieken, ouderen en mindervaliden bij te staan. Van zorgverlener aan huis, verpleegster over de huisdokter tot de specialist en chirurg, zij staan 24/24 klaar om ons te helpen. Mensen met gouden handen”, benadrukt Georges Keters, hoofdredacteur van De Boarebreker en pionier van het gemeentelijk infoblad De Sirene. “Laten we niet vergeten dat we in een zeer mooie en gezellige gemeente wonen. Met dank aan de inzet van het gemeentelijk beleid dat zich al decennia inzet om Middelkerke en zijn deelgemeenten elk jaar nog mooier te maken. Laten we het prille jaar 2025 verderzetten met niets dan onvergetelijke positieve gebeurtenissen. Samen kunnen we zeer veel.” (PG)