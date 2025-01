Dit is de nieuwjaarswens van Emma Plasschaert uit Oostende: “Meer verdraagzaamheid en tolerantie”

Vanuit Australië maakt olympisch zeilster Emma Plasschaert haar nieuwjaarswensen over.

“Eerlijk gezegd: mijn allergrootste wens is wat meer verdraagzaamheid naar elkaar en meer tolerantie naar de andere toe. Denk onder meer aan de aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne, de verdeeldheid bij de presidentsverkiezingen in de VS…“

“Op sportief vlak wens ik mensen nieuwe uitdagingen toe en wens ik meer mensen aan watersport te zien doen. Waarom? Het is goed voor zowel de fysiek als het mentaal welzijn – je bent buiten en in de natuur bezig. Dat is dus duidelijk een win-win voor alles en iedereen. Sowieso wens ik iedereen een gezond en een gelukkig nieuwjaar.” (TVA)