Dit is de nieuwjaarswens van Chesney Deroo uit Heuvelland: “Tope zijn en samen plezier maken”

Chesney Deroo, kok in de Chaplin, wenst iedereen bij de start van het nieuwe jaar alvast een goede gezondheid. “En ook gewoon tope zijn. En samen plezier maken.”

Chesney organiseert met de kermis van 2025, samen met zijn vereniging Lat Je Goan, voor de derde keer de zeepkistenrace. “En hopelijk kunnen we nu eens genieten van een zonnige dag. Om het blijvend interessant te houden voor de deelnemers worden een aantal obstakels vernieuwd en plaatsen we ook een groot scherm.” Met Kerst 2025 staat dan de tweede editie van het Kerstbos in Nieuwkerke op het programma. “De eerste editie was een schot in de roos en daarvoor zijn we de gemeente dankbaar. Zomaar een bos omtoveren tot een ontmoetingsplaats met hapjes en drankjes vraagt wel wat overleg. Naar volgend jaar toe overwegen we een derde dag te organiseren”, besluit Chesney Deroo. (MDN)