Dit is de nieuwjaarswens van Bart Pauwelyn uit Wervik: “365 dagen om te genieten van de kleine dingen en mensen die je dierbaar zijn”

Bart Pauwelyn (61) baat samen met zijn echtgenote Anne Claeys restaurant De Waterkant in de Leiestraat uit. “Het is een cliché, maar toch zo belangrijk: voor iedereen een goede gezondheid of spoedig herstel. Pas als je het niet meer hebt, besef je hoe belangrijk het is. Verder wens ik iedereen twaalf maanden van succes en kansen om het beter te doen dan vorig jaar, 52 weken van gezelligheid en plezier met vrienden en familie. Maar vooral: 365 dagen om te genieten van de kleine alledaagse dingen en de mensen die je dierbaar zijn. Ik wens ook de vrijwilligers veel energie en nieuwe ideeën, zodat zij nog meer in gang kunnen steken om Wervik te verbeteren. Zij maken onze stad. Daarvoor ook een grote dankjewel.” (EDB)