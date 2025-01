Dit is de nieuwjaarswens van Alberic Godderis uit De Panne: “Culturele pracht en praal waarderen”

“Als ‘Krak van De Panne’ wens ik iedereen een schitterend 2025. Als zelfstandig ondernemer, orgelbouwer en -restaurateur wil ik specifiek gelijkgezinden een hart onder de riem steken, opdat het hen goed zou gaan. Het is niet evident om als bedenker of producent van iets wat niet per se mainstream is, door te dringen bij je omgeving en draagvlak en bestaansrecht voor je onderneming te realiseren. Vakmanschap is een schaars goed! Ik wens dat de inzet naar waarde wordt geschat van mensen die de handen uit de mouwen willen steken en het aandurven om door de vooroordelen van het vakmanschap te prikken. Ik doe ook een oproep om de culturele pracht en praal die soms gewoon onder onze neus ligt, te waarderen en te bedenken: wat weg is, is weg! Cultuur maakt onze wereld en wie we zijn bijzonder, en ik wens dat we onze cultuur koesteren. Weinig mensen komen hun huis uit voor platte eenheidsworst: zet je ervoor in of creëer draagvlak!” (MVO)