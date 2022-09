Discussie woedt in Oostende: hoe hoog wil stad gaan op Oosteroever?

Er komen vanuit de meerderheid opmerkingen op de plannen om op de Oosteroever verder en hoger te bouwen. In een Pano-uitzending van enkele weken terug kwam dat thema aan bod en werd ook duidelijk dat er plannen bestaan om er een woontoren met 40 bouwlagen op te trekken. Met name Yves Miroir (Groen) hield op de jongste raadscommissie een opmerkelijke tussenkomst.

De raadscommissie, de week voor de gemeenteraad, is het moment voor raadsleden om technische en inhoudelijke vragen te stellen. Jeroen Soete (Vooruit) had vragen over de ruimtelijke uitvoeringsplannen op de Oosteroever, naar aanleiding van de recente Pano-uitzending op Eén waarin ook Oostende aan bod kwam. Schepen Kurt Claeys (Open VLD) liet zich bijstaan door Karel Vanackere, directeur bij het AGSO. Het autonoom gemeentebedrijf bereidt momenteel een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Oosteroever voor.

Na zijn uitleg was er een opmerkelijke tussenkomst vanop de meerderheidsbanken door Yves Miroir (Groen). “Ik vraag me af of een RUP wel nodig is. Er is immers een Koninklijk Besluit uit juli 1976 die de zone beschermt. Daar wordt door sommige ambtenaren nogal lacherig over gedaan, maar het is wel een ministerieel besluit dat boven gemeentelijke of andere verordeningen staat”, zo zei Miroir. “Iemand is daar bezig met werken. Men heeft groen en duinen weggedaan, gronden werden genivelleerd en er werd steenpuin op gestort. De handhavingsambtenaar kwam een pv opstellen en heeft de zegels gelegd. Die werden verbroken. Ik vind het eigenaardig dat zo’n zaken mogelijk zijn en dat de handhavingsambtenaar niet eens gesteund wordt.”

Vuurtorendok

Een tweede punt ging over het Vuurtorendok, waar in de toekomst een marina komt. “Het Vuurtorendok is niet in concessie gegeven. Het is vreemd dat daar dan pontons worden geplaatst”, zo zei Miroir. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust liet weten dat er nog geen concessie werd gegeven : “De steigers worden door ons geplaatst. Er kunnen boten aanmeren om bij grote werken in de toekomst in het havengebied een voorlopig alternatief te bieden voor de jachtclubs.”

Yves Miroir haalde ook een feit aan dat zich vorige week woensdag afspeelde. Hij was in het bijzijn van twee mensen op wandel aan het Vuurtorendok. “Het gaat echt ver. Ik ben daar bijna omver gereden door een bepaalde aannemer. Is het een verwittiging of is het iemand die slecht rijdt ? Ik vind het niet zo leuk en als het een verwittiging is, dan zouden mensen die mij zo willen verwittigen, het zich wel eens zouden kunnen beklagen.” Namen noemde Yves Miroir niet en ook na de gemeenteraad wilde hij niet verder over de zaak uitweiden.

Nood aan verduidelijking

Schepen van Ruimtelijke ordening Kurt Claeys (Open VLD) reageert op de beweringen : “Van zodra er melding werd gemaakt van een inbreuk op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, werden de nodige vaststellingen gedaan, is een staking opgelegd en werd het aangeplakt. Bij de vaststelling dat de werken toch verder gezet werden, werd een proces-verbaal opgemaakt. De werf bleef in het vizier van de cel handhaving. Bijkomende vaststellingen werden ook opgenomen in een navolgend proces-verbaal. Het stakingsbevel werd bekrachtigd door de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. Het dossier loopt nog. “

Claeys duidt ook de werkwijze rond de ruimtelijke plannen op de Oosteroever : “Door een gewestplanwijziging van 2001 werd het herbestemd als stedelijke ontwikkelingsgebied. Tot nu vormt dat masterplan het kader voor vergunningen. In principe vormen het gewestelijke RUP en het masterplan Oosteroever samen een voldoende basis om de vergunningen te verlenen. We merken echter dat het gebied baat zou hebben bij een meer gedetailleerde juridische verankering. Met het RUP Oosteroever wil de stad Oostende duidelijkere randvoorwaarden scheppen naar bouwmogelijkheden toe, maar ook de duinenzone die op dit moment wordt aangelegd ten noorden van het Vuurtorendok rond de Vuurtoren, verankeren als open ruimte. De procedure loopt in alle openheid en transparantie en volgens elke wettelijke procedure. Het KB van 1976 maakt deel uit van de analyse.” Tot op vandaag is echter niet duidelijk welke richting de stad uit wil met de zone rond het Vuurtorendok. Ook of er nu al dan niet mag gebouwd worden door het beschermende KB uit 1976, is niet duidelijk.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat Groen van zich liet horen over deze kwestie. Aan de Pano-reportage werkte ook gemeenteraadslid Kristof Cornelis (Groen) mee, als lid van de vzw Oosteroever. Hij liet daar weten : “Ik denkt niet dat de Oostendenaar zich identificeert met wat zich hier afspeelt en te zien is. Dit is Oostende niet.” Zijn aanwezigheid en uitspraken vielen bij sommigen in de meerderheid toch niet echt in goede aarde. Ook Yves Miroir wilde na zijn tussenkomst in de gemeenteraad geen verdere commentaar geven. Hij bevestigde wel dat hij voor het voorbij razen van de auto geen klacht zal indienen : “Ik ben in mijn loopbaan als advocaat wel meer gewend.” Soete brengt maandag de zaak op de gemeenteraad.