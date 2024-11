Dionysia viert 100ste verjaardag

In woon- en zorgcentrum Herdershove in Sint-Pieters werd de 100ste verjaardag gevierd van Dionysia De Duytsche. De vrouw werd op 8 november 1934 geboren in Brugge.

Dionysia groeide op in de Roompotstraat, samen met een broer en een zus. Ze volgde snit en naad in de Maricolen in de Groenestraat, niet ver van haar huis. Toen haar moeder ziek werd, bleef Dionysia thuis om voor haar moeder te zorgen. Later ging ze in de haute couture werken voor de winkel De Kat in de Wollestraat. Samen met haar zus Hedwige bleef ze in de ouderlijke woning wonen. Samen trokken de zussen talrijke malen op vakantie, maar later trok ze met haar schoonzus richting Moskou en Sint-Petersburg. Eenmaal op rust ging Dionysia regelmatig naar de hobbynamiddagen in het Hof van Watervliet en naar de seniorenacademie. Ze kan nog steeds boeiend vertellen over haar rol als Engeltje in het Heilig Bloedspel in Brugge. Het spel vond toen nog plaats op de Markt. Na een zware val ging ze in het Hof van Bladelin wonen. In juli 2023 verhuisde ze naar Herdershove. Ze volgt nog alle nieuws uit Brugge en is met haar 100 jaar nog steeds een trouwe lezer van het Brugsch Handelsblad. Ze hoort nu bij de 72 honderdplussers van Brugge. Burgemeester Dirk De fauw ging de vrouw feliciteren met haar 100ste verjaardag. (SR)