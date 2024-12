Diner en kunstveiling leveren Kom Op Tegen Kanker mooi bedrag op

Kom Op Tegen Kanker mocht in één klap een bijzonder straf bedrag in ontvangst nemen. Een diner en kunstveiling in het bekroonde restaurant Paroles Paroles Oostende leverde zo maar eventjes 9.015 euro op.

Midden november organiseerde chef Terence McGarrity (31) samen met enkele bevriende chefs, mixologisten en sommeliers een riant diner en mooie kunstveiling. Paroles Paroles, het restaurant waar de chef actief is in de Sky Towers, vormde het decor. Leuk om weten: eerder dit jaar werd Paroles Paroles twee keer bekroond door Gault&Millau: ze ontvingen de titel “H!P van het jaar 2025 Vlaanderen” én een score van 12,5/20. De chef zelf is deel van het collectief Jong Keukengeweld, dat de beste jonge chefs van Vlaanderen en Brussel bekroont.

Doel

Terence had een duidelijk doel voor ogen: met z’n diner wou hij geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker en de strijd tegen de ziekte die jaarlijks tig mensen treft. McGarrity verloor zelf z’n moeder aan kanker en richtte daarom ter ere van haar ook de Gina Foundation op. Voor 150 euro konden meer dan 55 gasten genieten van een overheerlijke receptie en vijfgangendiner. Daarnaast was er ook een kunstveiling met werken van Luc Martinsen, Lieven Stemgee, Bart Simoens, Igor Delaplace en Gina DeBlanger – Terences moeder. Het initiatief kon rekenen op steun van verschillende sponsors: Salty John, Horeca Totaal, Primeurs Achiel, Bubba, Campari en Vitis Vin. Finaal klopte het evenement af op exact 9.015 euro.

Straf bedrag

“Dit is een bijzonder mooie som om in één keer in ontvangst te nemen”, zegt Fabienne Vanhee, districtscoördinator van Kom Op Tegen Kanker. “We zullen dit bedrag inzetten om onze speerpunten verder aan te scherpen. De hoofdbrok van onze inkomsten gaat naar bestrijding door te investeren in biomedisch onderzoek. Preventie en sensibilisering vormen een ander luik. Daarbij wijzen we mensen op het belang van een gezonde levensstijl, zetten we antirookcampagnes op en benadrukken we de nefaste effecten van overmatig alcoholgebruik. Tot slot willen we ook verzachten en ondersteuning bieden, zoals financiële steun via het Kankerfonds of een draagvlak creëren voor lotgenoten, kinderen en jongvolwassenen.”

Herhaling vatbaar

Terence McGarrity zelf broedt al op nieuwe plannen. “Ik ben ongelooflijk blij met het resultaat van dit eerste initiatief. Ik ben de gasten, vrijwillige handen, sponsors en kunstenaars ontzettend dankbaar, want hun bijdrages waren van groot belang om er een succes van te maken. Ik wil heel graag een nieuwe editie organiseren en hoop dat dit eerste initiatief de basis legt voor de toekomst. Misschien kan er nog ‘gespeeld’ worden met de ingrediënten, bijvoorbeeld door specifieke gerechten te serveren die een positief effect hebben op de behandeling van kanker.”