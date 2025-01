Dimitri lanceert nieuwe merchandise over HVLLND

‘Heuvellander’, zo heet het gloednieuwe merk met merchandise over Heuvelland .“Samen Heuvelland verheffen tot een coole identiteit en die zichtbaar maken voor iedereen, dat is de bedoeling”, vertelt bedenker Dimitri Vercaemst (45).

Dimitri Vercaemst is art-director en grafisch ontwerper bij Studio Nomad uit Kortrijk en woont sinds drie jaar in Nieuwkerke. Nu wil hij graag zijn nieuwe gemeente in de kijker zetten met unieke merchandise. “Heuvellander is gecreëerd om zowel de toerist als de inwoner te charmeren.”

De merchandise bestaat voorlopig uit stickers, sweaters en posters. Als designer heeft Dimitri al heel wat ervaring opgedaan bij ondermeer stad Kortrijk, Gimber en Nona. “En ook Heuvelland verdient nu een frisse en up-to-date look. Heuvellander is voor iedereen die trots is op Heuvelland en dat naar buiten wil uitstralen.”

Op de sweaters staat op de borst het logo van Heuvellander. “Met de bruine kleuren verwijzen we naar de landbouw en ook de bergen zitten in het logo verwerkt.” De sweaters hebben een uniek HVLLND Icons print op de rug. De grafisch ontwerper koos voor vier toeristische trekpleisters die Heuvelland kenmerken. “Op bezoek bij familie in Westouter gingen we steeds langs de Kosmos zonder een ritje op de zetellift te vergeten. De Pool of Peace en de Heuvellandse wijnbouw zijn de andere twee icons.” De vier icons zijn ook beschikbaar als print op A2-formaat. “En zijn perfect om je interieur te verrijken en je liefde voor het Heuvelland te tonen.”

De Heuvellandersticker is verkrijgbaar in vijf kleuren en is geprint op premium stickerpapier. “Daardoor zijn ze perfect voor zowel binnen- als buitengebruik. Het is aan de gebruiker om zijn of haar creativiteit de vrije loop te laten.” Met HVLLNDR wil Dimitri Vercaemst Heuvelland naar een hoger niveau tillen. “We zien Heuvelland niet als een verzameling losse stukjes, maar als één grote, geweldige community van trotse Heuvellanders. Met onze branding willen we mensen verbinden en de kleefstof zijn tussen de verschillende deelgemeentes en hun inwoners.” (MDN)

Bestellen: www.hvllndr.be