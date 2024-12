Diksmuidse jongeren en senioren schuiven samen aan tafel

Jongeren uit het vijfde middelbaar van ‘t Saam campus Aloysius gingen onlangs in gesprek met verschillende Diksmuidse senioren. De activiteit was een uitloper van de Week van de Senioren. Vijftien leerlingen uit het vijfde jaar Humane Wetenschappen van ‘t Saam campus Aloysius schoven samen met vijftien senioren van 62 tot 87 jaar oud aan tafel. Aan elke tafel werd één jongere aangeduid als gespreksleider, die samen met een assistent het gesprek in goede banen moest leiden. Tijdens de gesprekken werden onderwerpen als hobby’s, mobiliteit, schoolregels… aangesneden. Ook met leerlingen uit de lagere scholen van Klavertje Vier vonden al ontmoetingsactiviteiten plaats. Een 60-tal verschillende senioren werkten mee aan de diverse ontmoetingsactiviteiten en focusgesprekken. (foto ACK)