Diksmuide biedt troost aan ouders van stilgeboren kindjes met nieuwe Sterretjesweide: “Dit biedt een blijvende herinnering”

Op vrijdag 22 november werd op de parkbegraafplaats in het Eierdreefje in Woumen-Diksmuide een Sterretjesweide geopend. Deze serene plek biedt ouders, familie en vrienden de mogelijkheid om stilgeboren kindjes te herdenken en hun verdriet te delen.

“Met de Sterretjesweide willen we een warme troostplek bieden voor ouders en familieleden die getroffen worden door het verlies van een stilgeboren kindje,” zei schepen Martin Obin tijdens de opening. “In ons land krijgen jaarlijks meer dan 1.000 gezinnen hiermee te maken. Het is belangrijk om dit verlies te erkennen en ouders de kans te geven om hun kindje een blijvende plek te geven in een vredige omgeving.”

Sterrenregister

Begin dit jaar werd in Diksmuide een sterrenregister opgericht. Ouders die hun kindje verliezen na een zwangerschap van minimaal 140 dagen kunnen hun kindje laten registreren bij de Burgerlijke Stand. Vervolgens kunnen zij een ster met de naam van hun kindje laten plaatsen op de Sterretjesweide.

De weide bevat een betonnen wolk, die als zitbank dient en symbool staat voor de sterrenkindjes die zich tussen de wolken bevinden. Daarnaast is er een muur waar de sterren met de namen van de kindjes worden aangebracht. Deze bijzondere plek, ontworpen door ontwerpbureau De Witte Kamer, werd aangelegd voor een bedrag van 33.500 euro.

Wereldlichtjesdag

Op zondag 8 december, Wereldlichtjesdag, worden wereldwijd alle kinderen herdacht die te vroeg zijn losgelaten. In Diksmuide vindt om 18.30 uur een intiem herdenkingsmoment plaats aan het Land van Vlierbos in het provinciaal domein IJzerboomgaard. Ouders, familie en vrienden worden uitgenodigd om samen stil te staan bij hun dierbaren.

Daarnaast organiseert de bibliotheek die ochtend van 10 tot 12 uur een activiteit in samenwerking met Avansa. Een ouder, rouwconsulent, vroedvrouw en fotograaf van Boven de Wolken delen persoonlijke verhalen over afscheid en troost.