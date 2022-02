Digimaten gezocht om anderen wegwijs te maken in digitale wereld: “Een basiskennis is voldoende”

Verschillende partners gaan op zoek naar een Digimaat. Deze vrijwilligers helpen familie en vrienden graag op weg met hun smartphone, tablet of computer. “Als Digimaat hoef je geen superkennis van computers te hebben”, zegt Ilse Casteleyn. Volgende week vinden er twee infomomenten plaats.

“Digimaat is een gezamenlijk project van lokaal dienstencentum De Kim en De Spie (Geluwe), buurthuis De Kier, de bibliotheek en Avansa Oostende-Westhoek, het vroegere VormingPlus.

“Al vele jaren organiseren we samen met Avansa Oostende-Westhoek cursussen computer, tablet en smartphone voor beginners”, legt centrumleider Ilse Casteleyn van lokaal dienstencentrum De Kim uit. “Toch zijn er nog altijd velen die moeite hebben om die toestellen in het dagelijkse leven te gebruiken. Daarom willen we een groep vrijwilligers samen brengen die mensen individueel kunnen ondersteunen. De hulp moet aanvoelen als de steun van een vriend. We noemen onze vrijwilligers daarom de Digimaten.”

Voor de belangstellenden zijn er twee infomomenten op dinsdag 8 februari om 14 uur in de bibliotheek in Wervik en donderdag 10 februari om 19.30 uur in de Bibliotheek in Geluwe. Een Digimaat maakt zich een tweetal uur per maand vrij om te leren een account aan te maken, een online afspraak in te plannen bij de huisarts, of iets online te bestellen.”

Voor alle duidelijkheid: computers herstellen of sleutelen aan harde schijven is er niet bij. Gewezen onderwijzer Daniël Goos is alvast kandidaat. “Het geeft een goed gevoel om andere mensen te kunnen helpen. Daarom doe ik mee”, legt Daniël uit.

anderen helpen

“Zelf ben ik in de jaren 90 met computers beginnen werken. In die tijd waren die computers heel wat moeilijker te bedienen dan nu. Ik heb veel zelf geleerd, maar toen heb ik ook hulp moeten krijgen om er mee te leren werken. Nu wil ik andere mensen helpen om met de computer te werken.”

In Geluwe is Eric Forrez uit de Moerput kandidaat. Tijdens de infomomenten krijgen geïnteresseerden alle uitleg over het project en de doelstellingen. Daarna kun je beslissen of Digimaat inderdaad iets voor jou is. Avansa Oostende-Westhoek zorgt voor de nodige ondersteuning.”

De Digimaten hebben maandelijks een vast moment in de dienstencentra en de bibliotheek van Wervik. De tijdstippen worden vastgelegd in overleg met de Digimaten. Voor het project start, leert Avansa Oostende-Westhoek de kandidaten hoe ze mensen met computerproblemen het beste kunnen helpen en hoe de valkuilen te vermijden. (EDW)

Info: De eigenlijke start van de Digimaten is voorzien in april. Vanaf dan mogen de Digimaten de eerste mensen met hulpvragen verwachten.