Diëtisten Lotte en Fien lanceren podcast en groepstherapie: “Corona deed eetstoornissen stijgen”

Lotte De Clercq en Fien Kegels uit Kortrijk startten onlangs met ESpoir, een platform waar mensen met een eetstoornis hulp kunnen vinden. Als diëtisten en experten op het vlak van voeding en eetstoornissen bieden ze al langer persoonlijke begeleiding aan. Maar sinds deze week gaan ze met een podcast én groepstherapie nog een stapje verder.

Lotte en Fien doen geen half werk. De tweede aflevering van de ESpoir podcast staat ondertussen ook al online. “In de eerste aflevering hebben Fien en ik ons voorgesteld. In de tweede duiken we meteen in de meest bekende eetstoornis: anorexia”, vertelt Lotte. “We merken dat daar nood aan is. Er bestaan nog veel te veel misvattingen over eetstoornissen. Zo heerst het stigma dat mensen met anorexia extreem mager zijn en niet eten. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Een eetstoornis begint met moeilijke gedachten. Hoe sneller mensen die herkennen en hulp zoeken, hoe groter de kans dat ze kunnen herstellen. Nu denken mensen nog veel te vaak ‘bij mij is het nog niet erg genoeg om hulp te vragen’. En dat wordt ook vaak bevestigd door hun omgeving want ‘jij ziet er toch nog goed uit’. Dat willen we echt doorbreken.”

Het duo zal daarom niet alleen andere experten uitnodigen in hun podcast. Fien deelt er ook haar persoonlijke verhaal. “Net voor mijn studie werd mijn relatie met voeding steeds slechter”, vertelt ze. Ook tijdens mijn eerste jaar in de opleiding ging dit steeds verder achteruit. Ik ontwikkelde een eetstoornis, al wist ik gelukkig snel dat er iets aan de hand was. Omdat ik erg verlegen was, durfde ik het eerst aan niemand te zeggen. Dat werd echter steeds moeilijker omdat kotgenoten zich zorgen begonnen maken. Zij waren dan ook de eerste waaraan ik kon vertellen dat het eigenlijk niet zo goed ging met mij. Ze hebben mij (onbewust) enorm geholpen om weer een gezonde relatie met voeding te ontwikkelen. Ik heb het geluk gehad dat mijn eetstoornis zich nooit diep heeft kunnen wortelen, al was het herstel niet makkelijk.”

60 procent geneest

“Bijna 60 procent van de mensen die hulp zoekt, geneest ook effectief van hun eetstoornis”, vervolgt Lotte. En dat is geen kleine groep. Uit de meest recente nationale gezondheidsenquête van Sciensano in 2018 blijkt dat 7,2 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder signalen rapporteert van een eetstoornis (8,6 procent bij vrouwen en 5,7 bij mannen). De jongste leeftijdsgroep, tussen 15 en 24 jaar, rapporteert het vaakst signalen (13,7 procent). Bij veel gezondheidsprofessionals heerst bovendien het aan zekerheid grenzende vermoeden dat de coronacrisis die cijfers de hoogte heeft ingejaagd. Er is dus veel en goede hulp nodig.

“Alleen is dat voor veel mensen niet betaalbaar. Sommigen hebben dagelijks hulp nodig en die wordt amper terugbetaald door ziekenfondsen”, aldus Lotte. Zij en Fien proberen daarom informatie over eetstoornissen breder beschikbaar te maken. “We hebben een cursus van meer dan 450 pagina’s ontwikkeld voor hulpverleners die meer willen weten en die aan de slag willen met praktische oefeningen. Volgende week starten we ook met groepstherapie, dat maakt het wat betaalbaarder. Tot slot organiseren we ook elke vrijdagavond een vragenuurtje op de website van ESpoir. Daar kunnen mensen gratis vragen stellen over eetstoornissen. ”

Open huis

Eventuele opbrengsten van hun inspanningen hebben al een bestemming: een open huis voor mensen met een eetstoornis, het eerste in zijn soort. “Bedoeling is een plek te creëren waar mensen terecht kunnen die niet in opname zijn”, legt Lotte uit. “Mensen slapen thuis en gaan gewoon werken, maar tegelijk hebben ze een plek waar ze samen kunnen eten en praten met lotgenoten. Zeker voor zij die weinig steun krijgen uit hun omgeving, kan dat levensreddend zijn. Ik heb nu bijvoorbeeld een klant die geregeld naar mijn praktijk komt, gewoon omdat ze het niet aankan om alleen thuis te zijn en haar gevecht met haar eetstoornis alleen te moeten aangaan. Haar zie ik echt open bloeien. Dat gevoel hoop ik nog veel meer mensen te kunnen geven met een open huis”, beluit ze.

Info: www.espoir-hulpbijeetstoornissen.be.