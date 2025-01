Dieter Viaene is nieuwe voorzitter van Unizo Meulebeke: “Een heel gedreven ploeg”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Unizo werd Dieter Viaene officieel aangesteld als de nieuwe voorzitter van de Meulebeekse afdeling. Hij volgt Ronny Soenens op, die gedurende negen jaar het voorzitterschap waarnam.

Dieter Viaene werd op 2 februari 1978 geboren in Ardooie. Na zijn lagere school trok hij naar het VTI in Roeselare om er de afdeling Bouw te volgen. “Het was een kinderdroom dat ik in de bouw zou terechtkomen”, aldus Dieter Viaene. “Aan het VTI volgde ik nog een specialisatiejaar en na mijn studies kon ik onmiddellijk aan de slag bij het restauratiebedrijf Vandekerckhove, NV Monument, in Ingelmunster. Ik heb daar twaalf jaar gewerkt tot de drang steeds groter werd om op zelfstandige basis te werken. Ik leg me nu toe op gevelrenovatie en voegwerken, en run mijn bedrijf samen met mijn zoon Gauthier.”

“In 2019 werd ik door Bart Minne aangesproken om een vergadering van Unizo bij te wonen. Het was voor mij een unieke kans om meer mensen te leren kennen, want ondertussen woonde ik samen met mijn echtgenote Peggy D’Hondt en kinderen Joyce en Gauthier al enkele jaren in Meulebeke. Het eerste contact met de mensen van Unizo beviel me enorm. Ik voelde me er onmiddellijk thuis en na die eerste vergadering kwam de vraag of ik niet wilde toetreden tot het bestuur… Dat was tijdens Op Stap, toen wij met Unizo een stand hadden in het kasteel in 2019.”

“Een half jaar geleden kwam dan de vraag of ik Ronny Soenens wilde opvolgen als voorzitter. De gedrevenheid van het bestuur spoorde me aan om positief te antwoorden. Ik neem deze rol met enthousiasme en met volle overtuiging op. Unizo Meulebeke is een organisatie met een sterk hart voor ondernemerschap en dat willen we verder uitbouwen. De uitdagingen die op ons afkomen vragen om nieuwe ideeën, samenwerking en ondersteuning op maat van de ondernemers in onze gemeente. Ik wil hierbij nogmaals mijn voorganger bedanken voor alles wat hij voor Unizo gedaan heeft. Hij heeft de lat hoog gelegd, en ik zal dan ook mijn uiterste best doen om die lijn verder te zetten”, besluit Dieter Viaene.