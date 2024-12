Dieter Van Asten verbetert Belgisch record reddend zwemmen: “Elke wedstrijd is een uitdaging”

Dieter Van Asten van Reddersclub Kortrijk heeft tijdens het Vlaams Kampioenschap in Seraing het Belgisch record op de 200 meter super lifesaver bij de cadetten verbeterd. De 15-jarige atleet uit Sint-Denijs klokte een indrukwekkende tijd van 2’24”92. “Ik wist dat dit binnen mijn mogelijkheden lag”, glundert Dieter. “Tijdens de trainingen kwam ik al dicht in de buurt van die tijd. De sleutel lag in het perfect klikken van de boei. Dat maakte het verschil.”

Dieter benadrukt dat reddend zwemmen in België nog geen grote bekendheid geniet, in tegenstelling tot landen zoals Duitsland en Italië, waar de sport al goed ingeburgerd is.

“De focus ligt op zwemmen en technische precisie, maar elke wedstrijd brengt uitdagingen met zich mee. De omloop kan telkens anders zijn, en er zijn veel factoren die kunnen mislopen tijdens een proef”, legt hij uit. “De 200 meter super lifesaver is de meest uitgebreide en technische proef van de zes disciplines. Ze combineert elementen van andere wedstrijden.”

Veel uitdagingen

Bij reddend zwemmen zijn er specifieke disciplines, zoals de 100 meter waarin 50 meter zwemmen wordt gecombineerd met 50 meter popzwemmen, en de 100 meter met gordel en zwemvliezen, waarbij de zwemmer na 50 meter een pop in de reddingsboei klikt om vervolgens met de pop verder te zwemmen. Deze variatie maakt de sport uitdagend én aantrekkelijk.

Dieter begon zijn sportieve carrière bij zwemclub UZKZ Zwevegem, waar hij al sinds het tweede kleuterklasje actief was. “Op mijn tiende ontdekte ik Reddersclub Kortrijk dankzij mijn vriend Jules Steelandt. Nu train ik er vier keer per week.”

De club telt zo’n 50 leden en wordt begeleid door acht gediplomeerde trainers. “Sinds onze oprichting in 1995 zijn we uitgegroeid tot een gevestigde waarde”, vertelt trainersverantwoordelijke Hannah Bulcaen. “Kinderen kunnen vanaf hun tiende starten met initiatielessen reddend zwemmen, waarna ze kunnen doorgroeien naar de jeugd- of competitiewerking. Dit jaar werden drie leden geselecteerd voor het Belgisch Kampioenschap, en op het Vlaams Kampioenschap telden we 210 deelnemers goed voor 859 starts.”

Ervaring en erkenning

Naast nationale competities neemt Dieter ook deel aan prestigieuze internationale wedstrijden zoals de MISP in Seraing, de Lux Cup in Bastogne, de Orange Cup in Rotterdam en de Lifesaving Summit in Dordrecht. In 2024 werd hij opgenomen in het nationale team van België.

“Onze club organiseert ook jaarlijks, behalve in 2024, het Vlaams Kampioenschap in Kortrijk. In mei 2024 zijn we gastheer van het Belgisch Kampioenschap. Wie de sport eens live wil meemaken, is welkom op 16 maart tijdens het Provinciaal Kampioenschap van West-Vlaanderen”, aldus Bulcaen.

Familiale sfeer

“Reddend zwemmen is een veelzijdige sport waarbij zwemmen en technische vaardigheden samenkomen. Er is voor iedereen wel een onderdeel waarin ze kunnen uitblinken. Tijdens trainingen wisselen we af tussen onderwaterzwemmen, hindernissen nemen, popzwemmen en het leren klikken van poppen in reddingsboeien. Die afwisseling houdt het boeiend.”

De sport krijgt steeds meer aandacht. “Joni Ceusters, finalist van Kamp Waes, heeft meerdere Belgische records op zijn naam staan. Dieter heeft zelfs een van zijn records verbeterd”, vertelt Bulcaen trots. “We werken als club ook samen met KZK en Boas om meer zichtbaarheid te krijgen en nieuwe leden aan te trekken.”

“We zijn trots op onze gemotiveerde trainers en de gezellige, familiale sfeer binnen de club. Atleten moedigen elkaar aan en bouwen sterke banden op, wat bijdraagt aan hun groei en succes”, besluit ze. (Eddy Lippens)