Dierenopvang Daisyfields trekt aan alarmbel: Verwaarloosde dieren onvoldoende beschermd

De gevonden geit, die de naam Freya kreeg, verkeerde in zeer slechte gezondheid bij aankomst in dierenopvang Daisyfields in Aalbeke midden oktober. Drie weken later besloot de Vlaamse dienst Dierenwelzijn alsnog dat Freya verplicht aan de eigenaar moest worden overgedragen. “Productiedieren krijgen al nauwelijks bescherming”, zegt Evelien Devriese (31) van Daisyfields Animal Sanctuary.

Midden oktober kreeg dierenopvang Daisyfields in Aalbeke een oproep van de politie of er plaats was voor een geit die op de openbare weg was gevonden. Daisyfields vangt dieren op die door verwaarlozing niet meer geschikt zijn voor adoptie door particulieren.

“De dierenarts constateerde dat Freya sterk vermagerd was en spiermassa had verloren. Daarnaast had ze ook diarree, wormen en zat ze vol luizen”, vertelt Evelien. Een procedure voor inbeslagname werd opgestart door de Vlaamse dienst Dierenwelzijn, die vervolgens besliste dat Freya opnieuw aan haar eigenaar moest overgedragen worden. Haar gezondheidstoestand werd niet ernstig genoeg bevonden en de levensomstandigheden bij de eigenaar werden als adequaat beschouwd.

Inbeslagname gebeurt niet zomaar

“Freya vertrekt, na intensieve medische zorg, terug naar dezelfde omgeving en wordt mogelijk opnieuw blootgesteld aan dezelfde problematiek waaruit ze tijdelijk gered werd. In de regel wordt een dier in beslag genomen bij ernstige verwaarlozing, mishandeling of wanneer de eigenaar de wettelijke vereisten voor dierenzorg niet naleeft. In Freya’s geval had de eigenaar echter niet voldaan aan deze vereisten.”

“Zo moeten dieren vrij zijn van honger en dorst en moeten ze beschikken over voldoende, geschikt voedsel en schoon drinkwater. Ook moeten dieren beschermd worden tegen ziektes en toegang hebben tot de nodige medische zorg, waaronder vaccinaties en behandelingen. Ondanks alle tekortkomingen, werd Freya toch verplicht terug naar de eigenaar gestuurd.”

“Het is de taak van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn om de veiligheid van elk dier te waarborgen, ongeacht de diersoort” – Evelien Devriese

“Productiedieren krijgen al nauwelijks bescherming, omdat zij in onze maatschappij nog steeds voornamelijk een economisch belang vertegenwoordigen. Het is de taak van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn om de veiligheid van elk dier te waarborgen, ongeacht de diersoort.”

Verschil Vlaanderen en Wallonië

Bij het Waalse Departement Dierenwelzijn lopen de procedures anders. Daar ligt de nadruk sterker op preventie: het voorkomen van (verdere) mishandelingen en verwaarlozing. “Inbeslagnames zijn vaker definitief en hebben verdergaande gevolgen. In geval van zware verwaarlozing zoals bij Freya, worden dieren niet meer terug aan de eigenaar toegewezen en ter adoptie gesteld. Particulieren komen er niet weg met slechts een waarschuwing.”

Daisyfields roept de Vlaamse dienst Dierenwelzijn op om sterker en strenger op te treden, net zoals de collega’s bij het Waalse Departement.