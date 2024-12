Dierenasiel wil asieldieren mooie kerst bezorgen

Dit weekend organiseert Dierenasiel De Leiestreek een kerstmarkt in een tent aan het asiel in Zwevegem-Knokke. Sympathisanten kunnen ook een cadeautje meebrengen voor de asieldieren.

Dit weekend organiseert Dierenasiel De Leiestreek een speciale kerstmarkt ten voordele van de asieldieren. “De kerstmarkt is te bezoeken op zaterdag 21 december van 14 tot 18 uur en zondag 22 december van 11 tot 17 uur. Men kan er kennismaken met onze dieren, spulletjes kopen op de kerstmarkt, ons jaaroverzicht bekijken op groot scherm en onze kerstman zorgt voor sfeer én een warm drankje.”

Cadeautjes

Mensen die een cadeautje voor de dieren willen binnenbrengen, zijn ook van harte welkom. “Natuurlijk willen onze asieldieren een warm mandje bij iemand thuis, maar we vrezen echter dat dit tegen kerst niet voor iedereen gaat lukken”, vertelt Veerle Debaillie van het asiel. Ze geeft enkele tips voor geschenkjes voor de asieldieren. “Op hun verlanglijstje staan onder andere fleece dekentjes, voedingsbonnen, ontsmettingsmiddel Dettol, kattenbakvulling, wasmiddel, grote gerookte kauwbotten… Er kan ook altijd een gift gestort worden op onze rekening of gewoon afgegeven worden in ons asiel.” De kerstpakjes kunnen nog binnengebracht worden tot 31 december, telkens van 15 tot 18 uur. Op donderdag en zondag is het asiel wel gesloten. Het dierenasiel wil volgend jaar ook bijbouwen. “De nodige grond werd al aangekocht en de bouwplannen zijn binnen voor goedkeuring. Van de gemeente kregen we al groen licht en nu is het wachten op de goedkeuring van de provincie die normaal binnenkort in onze brievenbus zou moeten vallen. Daarna is het de bedoeling om meteen aan de slag te gaan.” Concreet wil men naast het asiel een tweede opvangruimte bouwen. “Het is niet echt de bedoeling om meer dieren op te vangen, wel om makkelijker te kunnen werken. Dagelijks worden de hokken gereinigd en dit is een hele opdracht. Met de bouw van het nieuwe deel zou dit ons werk veel verlichten”, aldus Veerle Debaillie. (GJZ)

Wie het asiel financieel wil steunen, kan dit doen op het rekeningnummer BE 53 0010 7924 6753 van vzw Dierenasiel de Leiestreek met de vermelding ‘Kerstactie 2024’. Financiële giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.