Dierenasiel Blauw Kruis van de Kust in Oostende vraagt jouw mening: “Veiligheid moet beter”

Het dierenasiel Blauw Kruis van de Kust organiseert op 26 februari een open vergadering om samen met donateurs, vrijwilligers en sympathisanten te bepalen wat er moet gebeuren met de middelen die het via crowdfunding inzamelde. “Er moet iets gedaan worden om de veiligheid van onze werknemers en dieren te waarborgen”, stelt voorzitter Fabrice Goffin.

Het verhaal rond het Oostendse dierenasiel beroert al een tijdje de gemoederen in de Stad aan Zee. Het probleem is bekend: het asiel zamelde via crowdfunding een half miljoen euro in voor een nieuw complex en kreeg een omgevingsvergunning voor de realisatie ervan. Dat waren de voorwaarden die het vorig stadsbestuur stelde om eveneens met dat bedrag over de brug te komen, maar dat gebeurt nu niet.

Inzamelacties

“We moeten iets doen om de veiligheid van onze werknemers te waarborgen en de 200 honden en 400 katten die we jaarlijks opvangen de beste zorgen te kunnen blijven toedienen”, legt voorzitter Fabrice Goffin uit. “Honderden mensen steunden onze verschillende inzamelacties en die bedanken we uit de grond van ons hart. De dieren verdienen beter dan de huidige toestand. We moeten dan ook investeren in een nieuwe infrastructuur, maar zonder de medewerking van de stad lukt dat niet. Bovendien zijn de prijzen voor een nieuw gebouw ondertussen meer dan verdubbeld en dat maakt de toestand nog uitzichtlozer”, zegt Fabrice Goffin.

“We moeten investeren in een nieuwe infrastructuur, maar zonder de medewerking van de stad lukt dat niet” – Fabrice Goffin

Daarom besliste het dierenasiel om op 26 februari om 10.30 uur in de Grote Post een grote open vergadering te organiseren voor iedereen die begaan is met het Blauw Kruis. “Donateurs, vrijwilligers, sympathisanten: iedereen is welkom. Het is onder meer de bedoeling om te bespreken wat kan met het ingezamelde budget. Mensen met een goed idee, een voorstel of een plan kunnen er zeker hun ei kwijt en graag. Wij vragen om input, want beslissingen als deze neem je samen. Zo staan we sterkt om van Oostende een stad te maken waar dierenliefde echt primeert”, besluit een strijdvaardige voorzitter.