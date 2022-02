Didier Lingier van VTI Torhout naar vbs De Schatkist Ichtegem

Op dinsdag 1 februari werd Torhoutenaar Didier Lingier de nieuwe directeur van de Ichtegemse vrije basisschool De Schatkist. Dat betekent voor hem een niet-alledaagse loopbaanwending, want sinds september 2013 was hij adjunct-directeur van het Torhoutse VTI. “Al zal ik het VTI missen, ik kijk enorm naar mijn nieuwe functie uit”, zegt hij.

Didier volgt Koen Dietvorst op, die als niet-streekgenoot sinds september 2018 aan het hoofd van De Schatkist stond. Koen wordt directeur van de school voor buitengewoon basisonderwijs De Strandloper in Oostduinkerke. Zo komt de Ichtegemse basisschool, onderdeel van de Scholengroep Sint-Rembert, in handen van een Torhoutenaar. Dat was vóór de komst van Koen Dietvorst ook al het geval. Toen is Daniël Vandenbussche er jarenlang directeur geweest: van 2003 tot aan zijn pensioen in 2018.

Al jarenlang in de toneelwereld actief

De 49-jarige Didier Lingier is getrouwd met Alexander Dael (31) en heeft twee zonen, Lowie (25) en Stan (23). Hij is de trotse grootvader van kleinzoontje Morris en het nog maar net geboren kleindochtertje Billie. Didier werd regent Nederlands, geschiedenis en Duits en is van 1993 tot nu in het Torhoutse VTI aan de slag geweest, waar hij heel geliefd was: eerst als leraar en vanaf september 2013 als adjunct-directeur.

Al zal ik het VTI missen, ik kijk enorm naar deze nieuwe uitdaging uit

“Na bijna 30 jaar in dezelfde school treed ik nu uit mijn comfortzone, maar ik doe dat met volle goesting”, zegt Didier. “Niet dat ik op het VTI uitgekeken was, zeker niet, maar in mijn vrije tijd ben ik van kleins af begeesterd door het creatieve en het muzische. Ik ben al jaren acteur bij de Torhoutse toneelkring Sint-Rembert en het Wijnendaalse Theater ’t Fonteintje, woon graag culturele voorstellingen bij, hou van literatuur en noem maar op. In dat opzicht is de algemene vorming van het basisonderwijs een stuk veelzijdiger dan de voornamelijk wetenschappelijke en technologische klemtonen die in een VTI gelegd worden. Uiteraard zet ik min of meer een stap in het onbekende, maar het onderwijs is me na al die jaren vertrouwd en het als directeur omgaan met leerkrachten en leerlingen eveneens. Wel raar wordt de overstap vanuit het VTI-korps met aanzienlijk veel mannen naar een korps met in hoofdzaak vrouwen. Maar dat zie ik helemaal zitten.” (lacht)

Didier zal als nieuwe directeur uiteraard eigen accenten leggen, maar een revolutie moeten ze in De Schatkist niet vrezen. “Ik heb de rest van het schooljaar de tijd om in te lopen en wat prima functioneert, zal ik zeker niet veranderen”, zegt hij. “Ik zou niet weten waarom. We staan voor een aantal uitdagingen, zoals de verdere uitrol van het ZILL-leerplan (Zin in Leren, Zin in Leven) en van de zogenoemde digisprong met de laptops in de klas. Het is kwestie van daar rustig onder te blijven. Ik wil vooral een aangename sfeer op school, zowel voor de kinderen als voor de personeelsleden. Met zo’n 300 leerlingen en 30 leerkrachten is De Schatkist ideaal van omvang.”

Kiezen is altijd een beetje verliezen

De Ichtegemse vrije basisschool heeft twee vestigingen: de afdelingen Centrum en Engel.

“We blijven beide natuurlijk koesteren”, zegt Didier. “Ik hoor dat er uitstekend werk wordt verricht.”

Maandagavond zijn bureau in het VTI vaarwel zeggen, was niet evident. Er wordt nu snel een vacature uitgeschreven voor een nieuwe adjunct-directeur.

“Ik wil iedereen hartelijk danken met wie ik al die jaren op de mij zo vertrouwde school heb mogen samenwerken”, zegt hij. “Kiezen is altijd een beetje verliezen. Ik wens het VTI alle goeds toe.”