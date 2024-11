Diamant voor Norbert en Margaretha

Op zondag 27 oktober zette het college van burgemeester en schepenen Margaretha Devlamijnck (89) en Norbert Vlaeminck (85) uit Wilskerke in de bloemetjes ter gelegenheid van hun diamanten bruiloft.

Het koppel uit Mannekensvere deelt al 60 jaar lief en leed en dat werd gevierd. Op 23 oktober 1964 trouwden Margaretha en Norbert in Mannekensvere. Norbert zag het levenslicht op 12 oktober 1939 in Gentbrugge en Margaretha werd geboren op 18 juli 1935 in Mannekensvere. Andrea en Lionel hebben één kind. Norbert was Rijkswachter en geniet al sinds 1996 van zijn pensioen. Margaretha was huisvrouw. Volgens Nobert en Margaretha is het geheim voor een lang en succesvol huwelijk dat je veel water bij de wijn moet doen. Vandaag geniet het koppel vooral van tv kijken, terwijl ze vroeger ook gingen biljarten en wandelen. De dag dat ze elkaar leerden kennen, staat geboekstaafd als de mooiste dag van hun leven. (PG/foto PG)