“Deze is met niets te vergelijken”: één van de snelste en duurste auto’s ter wereld te koop in Harelbeke… voor 3,5 miljoen euro

Bij Bavaria Motors in Harelbeke, een specialist in luxe- en sportwagens, hebben ze een unieke occasie in de etalage staan. De Bugatti Chiron is de snelste auto ter wereld, en kan je doorgaans niet zomaar aanschaffen. Voor dit exemplaar moet je maar liefst 3,5 miljoen euro ophoesten. “De auto wordt vaak aangekocht als belegging.”

Met merken als Bentley, Porsche, Ferrari, McLaren, Lamborghini en Maserati heeft Bavaria Motors enkele indrukwekkende tweedehands auto’s staan. Sinds kort kan je er ook aankloppen voor een Bugatti Chiron. Het gaat om een auto die voor het eerst werd geregistreerd in juni 2017, en slechts 2.800 kilometer op de teller heeft. Dat is nog geen 400 kilometer per jaar, of twee keer heen en terug van Ieper naar Knokke. Zo goed als nieuw dus. Bavaria Motors, een van de partners van de befaamde Zoute Grand Prix, wil niet officieel reageren over de afkomst, maar het is wel een unieke kans. Want de auto is niet standaard te koop. “Voor dit soort auto moet je al een aantal adelbrieven kunnen voorleggen”, weet autojournalist Dieter Quartier, die met Words in gear een eigen bedrijfje heeft. “Je moet al de juiste mensen kennen, en bij wijze van spreken zelf uitgekozen worden om het aan te schaffen.”

Dat de auto zo weinig kilometers op de teller heeft, is voor Quartier niet bepaald een verrassing. “Heel vaak wordt de auto aangekocht als een belegging, want Bugatti begrenst de verkoop op 500 stuks. De auto wordt eerder van stal gehaald voor pakweg een exclusieve rondrit of concours. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je met een auto van een paar miljoen euro ons land doorkruist. Je mag dat voor alle duidelijkheid wel doen, want de auto is gehomologeerd. Deze auto koop je niet zozeer om mee te rijden, maar om te hebben in je privé-collectie.”

Ook goedkope variant

Bugatti is van oorsprong een Frans merk. De voorloper van de Chiron, de Bugatti Veyron, was al een van de meest geavanceerde auto’s ooit, maar deze auto – die begin 2016 werd voorgesteld – trekt alle registers open. Je haalt een snelheid van 100 kilometer per uur na 2,4 seconden en 200 kilometer per uur in 6,1 seconden. Ter vergelijking: de populaire BMW X1 doet er 7,1 seconden over om 100 kilometer per uur te bereiken. “Het is de enige auto ter wereld met een W16-motor, met een cilinderinhoud van 8 liter. Dat is minstens vier keer zoveel als een standaardauto. Je kan dit dus letterlijk met niets anders vergelijken.”

Wie dit exemplaar uit Harelbeke wil meenemen, betaalt 3.525.000 euro. “Hoewel Bugatti een nieuw model zal uitbrengen, zal de waarde van deze Chiron niet dalen, integendeel. Wellicht zal die dus nog in waarde stijgen.” Wie het liever iets goedkoper heeft: Bavaria heeft ook een Bugatti Veyron in hun assortiment. Daarvoor moet je net geen anderhalf miljoen euro neertellen.

Van La Voiture Noire is er slechts één exemplaar gemaakt. © GF

Opmerkelijk: de allerduurste auto ter wereld is een variant van de Bugatti. De Bugatti La Voiture Noire heeft 1.479 paarden onder de motorkap en maar liefst 6 uitlaatkleppen. In principe kan hij ook tot 400 kilometer per uur. Van de Bugatti La Voiture Noire is er slechts één exemplaar gemaakt, en dat is in handen van de Saoedische prins Badr bin Saud. Hij betaalde er 13,2 miljoen euro voor, zonder BTW.