Devils Rock For An Angel brengt 11.000 euro op voor drie goede doelen

Devils Rock For An Angels was op zaterdag 21 september aan zijn negende editie toe. Tien hardrock- en heavymetalband gaven volledig gratis van jetje in OC In ’t Riet in Zillebeke.

“Het was opnieuw een topeditie”, zegt organisator Didier Declercq. “We hadden een 600-tal bezoekers en konden in totaal 11.000 euro inzamelen voor drie goede doelen. De Lovie krijgt 3.000 euro, 5.000 euro gaat naar Villa Rozenrood en 3.000 euro gaat naar de G-voetbalploegen van Stasegem.”

“Ondertussen zijn we al begonnen aan de voorbereidingen voor de tiende editie volgend jaar. We gaan bands zetten die al eens gespeeld hebben. In de afgelopen negen jaar is er geen enkele band twee keer gekomen, maar speciaal voor ons jubileum vragen we de beste acts van de afgelopen tien jaar terug. Als ze willen natuurlijk, want de bands komen immers voor niets spelen.”