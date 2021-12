Deugd en Vreugd met komedie op de planken

Het was bang afwachten voor Deugd en Vreugd, maar uiteindelijk mogen de voorstellingen van ‘Wat een soep’ doorgaan. Weliswaar met het in acht nemen van de coronamaatregelen.

‘Wat een soep!’, het had de samenvatting kunnen zijn van de opeenvolgende coronamaatregelen, maar gelukkig is het de titel van het toneelstuk bij de toneelvereniging Deugd en Vreugd. Het was bang afwachten, maar uiteindelijk kreeg men groen licht en kan hun eerste productie van dit seizoen zaterdag in première gaan.

“Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Uiteraard moeten we wel op een corona-veilige manier werken. Zo kan men enkel de voorstellingen bijwonen als men in het bezit is van een Covid Safe Ticket en met een mondmasker op. Deze moet men ook ophouden tijdens de voorstelling”, zegt voorzitter Ria Vandeghinste.

Daarnaast zorgde de vereniging zelf voor twee ingangen zodat er lange rijen aan de ticketcontrole kunnen vermeden worden. “Verder zullen we de bar niet openen tijdens de pauze, die ingekort werd naar 10 minuten. Na de voorstelling is de bar wel open. Ook plaatsen we de stoelen verder uit elkaar en we aanvaarden maar 150 toeschouwers per voorstelling.”

‘Wat een soep!’ Is een komedie van Patrick Cargill die vertaald werd door Achiel van Malderen. Bruno Vansteenkiste mag in Heestert de regie voeren. Het verhaal gaat over Charles en Marleen die de broer van Charles hebben uitgenodigd om zijn nieuwe vrouw Mariëlle voor te stellen. Zij komt onverwacht pas later op de avond. Als dan plots Marinelle, de minnares van Charles voor de deur staat, ontstaan er lepe plannetjes, misverstanden en hilarische situaties.

Wat een rustig en gezellig avondje moest worden, wordt plots een regelrechte soep!

Gaston en Leo

Deze komedie werd in de jaren ’80 met veel succes gespeeld door het legendarische duo Gaston en Leo. In Heestert zijn de acteurs Tine Windels, Vera Sengier, Inge De Meersseman, Kris Van Seymortier en Bart Vandenhende.

Er zijn voorstellingen op zaterdagen 11 en 18 december om 19.30u. en op zondagen 12 (uitverkocht) en 19 december om 18 uur in zaal Malpertus.

Kaarten kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via res.deugdenvreugd@gmail.com of www.deugdenvreugdheestert.be (GJZ)