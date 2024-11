Dertien Roeselaarse woningen hebben een link met prostitutie: “Overlast op lange termijn vermijden”

Dertien woningen in Roeselare zijn momenteel aan prostitutie verbonden. “We moeten ervoor zorgen dat we een plan van aanpak hebben, zodat we op lange termijn overlast kunnen vermijden”, aldus raadslid Brecht Vermeulen (N-VA).

Verschillende steden in binnen- en buitenland wijzen op nieuwe problemen die met prostitutie verbonden zijn. “In Antwerpen en Mechelen werden appartementen al met bestuurlijke handhaving verzegeld en gesloten vanwege illegale prostitutie en overlast. Die appartementen en woningen worden zogezegd gehuurd voor een woonplaats, maar zijn eigenlijk plaatsen waar klanten worden uitgenodigd. Dat veroorzaakt overlast op meerdere domeinen en raakt de openbare orde”, aldus oppositieraadslid Brecht Vermeulen (N-VA) maandagavond tijdens de gemeenteraad.

Hij polste bij het stadsbestuur naar hoe groot dit fenomeen in Roeselare is. “Sinds 1 juni 2022 is prostitutie niet meer strafbaar, maar we blijven inzetten op zaken die overlast veroorzaken en op zaken rond uitbuiting. Al is prostitutie niet altijd een even zichtbare problematiek”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V).

Probleem aanpakken

Toch krijgen de stad en de politie vaak meldingen van burgers of merkt de wijkagent iets op. “Inmiddels zijn er dertien huizen bekend waar er ‘activiteit’ plaatsvindt. Een vijftal daarvan wordt specifiek gecontroleerd. Momenteel is er ook één gerichte actie bezig”, aldus de burgemeester.

Brecht Vermeulen vreest dat het fenomeen prostitutie, net zoals in andere steden, ook in Roeselare zal groeien. “We moeten daarom nadenken over een plan van aanpak op langere termijn. Dit mag niet escaleren. Follow the money en je zal al ver geraken.”