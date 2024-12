Derde winterbar voor Warmste Week bij VDS Concepts in Prins Albertlaan in Izegem: “Echt iedereen is welkom”

Op vrijdag 13 december pakt VDS Concepts op de bedrijventerreinen in de Prins Albertlaan voor het derde jaar op rij uit met een winterbar. De opbrengst gaat opnieuw naar De Warmste Week.

VDS Concepts bestaat al ruim een halve eeuw en is al meer dan 20 jaar gevestigd in Izegem. Het bedrijf telt drie afdelingen die zich richten op machinebouw, vouwdeuren en -wanden en draaisluizen. Tien medewerkers werken er onder de leiding van zaakvoerder Pieter Vandersteene. In 2022 werd voor de eerste keer een winterbar open gehouden voor De Warmste Week. “Toen konden we 1.150 euro aan het goede doel schenken, vorig jaar was dat 1.250 euro. We zitten daar dus in stijgende lijn en die willen we aanhouden”, zegt Siska Claeys.

Helpende handen

De bedrijfspoorten gaan open en op de koer wordt het gezellig gemaakt met vuurkorven. “Er is weer een ruim aanbod aan eten en drinken, we zoeken daarbij ook sponsoring om zo onze opbrengst te maximaliseren”, gaat Pieter Vandersteene verder. “We zijn ook lang open: van 17 tot 01 uur, je kan dus vlak na je werk of na een avondje uit eten eens stoppen bij ons. De auto parkeren is hier geen probleem dankzij onder meer de parking van de buren van Anziplast.”

Er is ook animatie voorzien. Er staan racesimulatoren waarop je je kan uitleven, dj’s Les Vins Chauds, Quintalic en BB laten deuntjes op je los. Er is ook een samenwerking met Art’iz. Leerkrachten Benjamin Sercu, Bart Cafmeyer en Bianca Vanhaverbeke hebben videofragmenten met stukjes poëzie ingesproken, die zullen ook afgespeeld worden. In totaal zijn een 25-tal medewerkers actief de avond zelf, ook de Izegemse Helpende Handen steken opnieuw de handen uit de mouwen. “Iedereen is welkom, ook al heb je niets met het bedrijf te maken. We willen er een gezellige avond van maken.” (WVS)