Dentergem zet zich in voor goede doel met Warmste Sportweekend

Dentergem organiseert naar aanleiding van De Warmste Week een reeks activiteiten om het initiatief te steunen. Dat gebeurt onder de noemer Het Warmste Sportweekend. Op het programma staan onder andere een gezinszoektocht en een danswork-out.

De sportraad en -dienst hebben een programma voor jong en oud samengesteld. Vanaf 15 november kan je deelnemen aan de Warmste Gezinszoektocht. Die vindt plaats onder de noemer ‘Kikker in de kou’ en kan je tot en met 15 december afleggen. Formulier en route kan je downloaden via www.dentergem.be/warmste-sportweekend. De start is aan het JOC, tickets kosten 3 euro.

Op vrijdag 13 december is er de ‘Dans je warm work-out’ in Oeselgem. Tijdens die sessie versterk je je lichaam, werk je aan je conditie en heb je veel plezier. Onder begeleiding van opzwepende muziek dans je de stress van je af. De avond start om 20 uur, voor deelnemers vanaf 12 jaar, in het Leie-heem op het Rosalie ‘t Feltplein in Oeselgem. Tickets in vvk kosten 5 euro en add 7 euro. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.

Op zaterdag 14 december is er de Warmste Baliekouter Walk/Run. “Wie helpt ons samen met joggingclub Mandeldal om België rond te lopen of wandelen?”, zegt schepen van sport Gunther Simoens. “We hebben jullie hulp nodig om 963 rondjes van 1,5 kilometer te verzamelen.” Het event vindt plaats van 13 tot 16 uur, starten mogelijk tot 14.30 uur (Baliekouter in Ommegangstraat 11). Tickets in vvk 5 euro voor 12+ en 3 euro voor jongere deelnemers. Ter plaatse 7 euro. Dan is er ook een padelmarathon in sporthal Den Bul in Markegem. Van 9 tot 21 uur worden beide terreinen 12 uur lang gevuld met enthousiaste padellers. Deelnemen kost 20 euro per uur en terrein. (vadu)

Inschrijven kan via www.dentergem.be/warmste-sportweekend.