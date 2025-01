Denktank 60+ van N-VA Brugge steunt nachtopvang

Aagje Merlevede overhandigde donderdag namens Denktank 60+ van N-VA Brugge een cheque van 650 euro ten voordele van de nachtopvang in Brugge. Dit bedrag kon worden opgehaald dankzij een succesvolle steunactie die de Denktank 60+ organiseerde en gelinkt was aan de deelname van Aagje aan de Dodentocht in en rond Bornem.

“Het was een zware tocht, maar het idee dat elke stap bijdraagt aan een beter leven voor anderen, heeft me enorm gemotiveerd. Jammer genoeg heb ik na 58 km moeten opgeven, maar we zijn blij dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor de mensen die het echt nodig hebben. Ik heb gevraagd dat ze het geld zouden gebruiken voor het aanbieden van gezonde maaltijden aan daklozen”, aldus Aagje, die zelf ook vrijwilliger is in de nachtopvang.