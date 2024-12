Den Hoogen Pad stroomt vol voor Kom Op & Brunch: “Al 62.000 euro ingezameld tegen kanker”

De brunch van Kom op Maldegem was een heel groot succes. “Maar liefst 240 mensen kwamen brunchen”, zegt voorzitter Guido Stroo (70). “Rond de middag maakten we ook het totaalbedrag bekend dat de voorbije twee jaar werd ingezameld. We zitten nu al aan 62.000 euro en het wordt naar alle waarschijnlijkheid nog meer, want ook in december vinden er nog een aantal activiteiten plaats waarmee geld ingezameld wordt”, klinkt het enthousiast.

“Zo organiseren we momenteel ‘Kom op & Maak Soep’, waarbij we heerlijke groentepakketten verkopen waarmee je Kom Op Soep kan maken. De voorbije week verkochten we pakketten aan de scholen in Kleit en Adegem en op vrijdag13 december aan de school in Middelburg. Op zaterdag 14 december verkopen we dan weer pakketten in ons atelier in de Stationsstraat 64/C in Maldegem en op 16 december brengen we pakketten aan de man tijdens de maandagmarkt. Op vrijdag 20 december zijn we ook van de partij tijdens de ‘Verlichte Tractorenrit’ en zorgen we samen met Ferm Maldegem voor een hapje en een drankje. Afsluiten doen we dit jaar op 28 december met een uitverkocht kerstconcert met Christoff in de kerk van Balgerhoeke”, klinkt het.

“Volgend jaar organiseren we op zaterdag 1 februari in Zaal New23 onze derde editie van Kom Op & Dans, vindt op maandag 9 juni de Maldegemse Motorrit voor het goede doel weer plaats, lanceren we op vrijdag 29 augustus met ‘Kom Op & Klop erop’ een nieuwe leuke activiteit en vindt op zondag 31 augustus in het Sint-Annapark de tweede editie plaats van Kom Op & Picknick. 2025 wordt sowieso een bijzonder jaar, want dan blaast Kom op Maldegem 30 kaarsjes uit. Meer nieuws volgt”, klinkt het enthousiast.

Meer info over toekomstige activiteiten vind je terug op www.komopmaldegem.be.