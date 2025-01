Den Dullen Hoek steunt Tejo

Dankzij een succesvolle garageverkoop en vooral goeie barwerking in september, slaagde het comité Den Dullen Hoek erin een mooi bedrag in te zamelen voor Tejo. Die organisatie verzorgt gratis en anoniem laagdrempelige, therapeutische begeleiding voor jongeren tussen 10 en 20 jaar. De gesprekken gebeuren door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Den Dullen Hoek schenkt Tejo nu 500 euro. “Met onze actie willen we enerzijds Tejo zelf steunen en anderzijds het belang van psychologische hulp voor jongeren onder de aandacht brengen. Op die manier kunnen ze sterk in hun schoenen en het leven staan”, zegt Nancy Verbruggen van Den Dullen Hoek. Tejo is actief in heel Vlaanderen en heeft een kantoor in zowel Oostende (Kaaistraat 11) als Brugge (Stationslaan 14 bus 3), en staat klaar voor alle Vlaamse jongeren. (TVA/foto PM)