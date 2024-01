Defensie blijft na verhuis deels aanwezig op luchtmachtbasis Koksijde

In de commissie Defensie kwam op woensdag 24 januari het dossier van de militaire basis van Koksijde aan bod. Daar heeft minister Dedonder gezegd dat de gebouwen van de militaire kazerne ingenomen blijven door Defensie.

De helikopters verhuizen tegen 2027 naar Oostende. Koksijde had echter al plannen om de technische diensten een plaats te geven in die gebouwen. Die maken deel uit van een Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voor de volledige site.

De gemeente reageert verbaasd op het nieuws. “Dat is het eerste wat ik er officieel over hoor. Waar is het respect naartoe als we nieuws over zo’n belangrijk dossier, waar we trouwens al tien jaar mee bezig zijn, via de media moeten vernemen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB).

“Het is duidelijk dringend tijd om samen rond de tafel te zitten. Ik stel ook bij mijn schepencollege een reactie van ongeloof, afschuw en onbegrip vast bij deze bocht van 180 graden die tegen alle uitgangspunten van de reconversieplannen ingaat. Ik vraag al langer schriftelijk een overleg met de premier over dit dossier, maar die afspraak is er nog steeds niet. Koksijde kijkt uit naar een spoedig overleg.”