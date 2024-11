Deerlijknaar Pieter Deknudt blikt tevreden terug op 10 jaar Reveil: “Het werk is nog niet af”

Tien jaar na het allereerste troostconcert in Deerlijk blikt Pieter Deknudt, initiatiefnemer en geestelijke vader van de troostorganisatie Reveil, terug op meer dan duizend troostconcerten op Vlaamse begraafplaatsen op 1 november. Dit jaar bracht de organisatie in meer dan 150 deelnemende gemeenten muzikanten, dichters en vertellers samen om een eerbetoon te brengen aan de mensen van wie we afscheid moesten nemen.

De vzw Reveil zet zich sinds 2014 in om de Vlaamse rouwcultuur te vernieuwen en toegankelijker te maken voor iedereen. Dit jaar vierde de organisatie haar 10-jarig jubileum met een rijk programma aan troostinitiatieven. “We beseften onlangs zelf pas dat na 10 jaar de teller al op meer dan 1.000 troostconcerten stond”, stelt Pieter Deknudt. “Het is ook fijn om te zien dat het blijft groeien. Dit jaar startten we een Europees verhaal met een eerste troostconcert in de Nederlandse gemeente Schagen.”

West-Vlaanderen als koploper

“Later deze maand november vinden er ook nog troostconcerten plaats in Letland en Oekraïne en enkele maanden geleden werden we uitgenodigd voor een talk op de gerenommeerde End Well conference in Los Angeles. We denken dus niet dat ons werk hier al af is. Troosthoofdstad Wevelgem was dit jaar het middelpunt van troost en herinnering. Zo’n 3.000 mensen woonden het troostconcert in het gemeentepark bij en genoten onder meer van een uniek duet door Niels Destadsbader en Wannes Cappelle. Koen Wauters gaf het startschot. Ook Ivy Falls, alias singer-songwriter Fien Deman, bracht een shot muzikale troost op het podium.”

“Gastvrouw Lieve Blancquaert ontving praatgasten, zoals Nona Van Braeckel (StuBru) en rouwexpert An Hooghe. Dichteres Hind Eljadid schopte het publiek een geweten met confronterende spoken word performance. Ook in meer dan 150 andere gemeenten en steden werd op 1 november stilgestaan bij de dood en het leven tijdens een troostconcert met als rode draad muziek en poëzie. West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen waren het meest vertegenwoordigd. Vlaams-Brabant het minst. (DRD)