Deelnemers Kom op tegen Kankerrun bakken 350 kg pannenkoeken

Wim Feys, Filip Samoy, Heidi Huyghe en Kelly Moerkerke, allen werkend bij de gemeente Moorslede, nemen op 16 maart 2025 deel aan de Kom op tegen Kankerrun in Boom.

Om geld in te zamelen voor het goede doel organiseerden ze recent een pannenkoekenbak. Die vond plaats aan de achterzijde van jeugdhuis Den Teirlink in Moorslede. “Het evenement werd een succes. We hebben ongeveer 350 kg pannenkoeken gebakken. Daarvoor hadden we 230 liter verse melk, 130 kg bloem, 1.900 eieren en 10 kg suiker nodig”, aldus Filip Samoy. De vier sportievelingen pijlden ook een wandeling doorheen de gemeente uit. Een tachtigtal wandelaars stapte die af. “Nu is het aan ons om te trainen voor de Kom op tegen Kankerrun.” (BF/foto JS)