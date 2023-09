Deel van Abdijbekestraat krijgt nieuwe naam

Een vijftigtal gezinnen uit de Abdijbekestraat wonen straks in het ‘Sint-Lodewijkspad’. “In 2018 voerde de overheid een wijziging door in de adrescodes. Daardoor kwamen massa’s pakjes en brieven terecht op een verkeerd adres”, zegt buurtbewoonster Elsje Mulier. “Een straatnaamverandering bleek de enige oplossing.”

Op de jongste gemeenteraad werd beslist om een stuk van de Abdijbekestraat van straatnaam te veranderen naar Sint-Lodewijkspad. Het lijkt een eerder eenvoudige beslissing, maar er gaat een heel verhaal met vooral veel inspanningen door buurtbewoner Elsje Mulier (63) aan vooraf. Deze gepensioneerde inkoopster van mode-accessoires woont sinds 2001 op het gelijkvloers van een appartementsblok in de Abdijbekestraat, vlakbij het Sint-Lodewijkscollege. “We hebben hier altijd graag gewoond, maar in 2018 begonnen de problemen. Toen besliste de federale overheid om op de identiteitskaarten andere codes te gebruiken voor wat betreft de adressen en dat heeft voor de appartementsblokken grote gevolgen”, vertelt Elsje Mulier. “Wij wonen in een appartementsblok met huisnummer 4B. Het blok is verdeeld over 4 ingangen, namelijk 2 – 4 – 4A en 4B. Gezien de huisnummers door deze wijziging numeriek moeten zijn, werd ons adres door deze wijziging: 4 B0002. Hierbij werd echter over het hoofd gezien dat wij twee ingangen met nummer 4 hebben, namelijk huisnummer 4 en 4B. En dit zorgt voor verwarring. Onze vaste postbode die al jarenlang komt, kent onze namen en weet dus waar ze moet zijn. Maar zij werkt deeltijds en als er vervangers zijn, die bovendien opgedragen worden enkel naar de nummers te kijken en niet naar de namen, ontstaan de problemen. Zo heb ik ooit een boete gekregen van het kadaster omdat ik mijn factuur niet op tijd betaald had, maar ik had die brief nooit ontvangen, want die kwam dus bij iemand anders terecht.”

Geen verwarring meer

Elsje neemt al sinds 2021 heel wat stappen om het probleem aan te kaarten, maar ze botste lange tijd tegen een muur. “Bij de federale overheid in Brussel zeiden ze dat de Stad Brugge het moest oplossen. Gelukkig waren ze bij dienst Burgerzaken meewerkend en kwamen ze met het voorstel om voor ons stukje Abdijbekestraat te voorzien in een andere naam, zodat er geen verwarring meer is.” (PDV)