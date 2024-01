Deca Brouwerij timmert verder aan de toekomst: “Trots om deel uit te maken van bierdorp Vleteren”

Antiek super 5 van de Bezoekbrouwerij Deca in Woesten werd in een nieuw kleedje gestoken. Vanaf nu gaat het bier als Vleteren 5 blond door het leven. “Op korte termijn zullen zeven van onze negen bieren de naam ‘Vleteren’ krijgen”, aldus brouwmeester Nicolas en echtgenote Katrien. Er wordt flink gewerkt aan de toekomst bij Deca, want volgende zomer opent een zomerbar de deuren op de site.

“We willen meer naar buiten komen met één merknaam”, duiden brouwmeester Georges Nicolas Christiaens, kortweg Nicolas, en Katrien Sampers van Deca Brouwerij. Tot het assortiment behoren de bieren: Antiek 8, Vleteren 5 Blond, Vleteren Alt, Georges IV, Vleteren 12 Blond, Vleteren 8 Bruin, Vleteren 12 Bruin, Vleteren Imperial Stout, Sir Grashopper en Vleteren Imperial Stout Barrel Aged Series.

“Het merendeel van onze bieren heet al Vleteren. We zijn trots om deel uit te maken van het bierdorp Vleteren. Op korte termijn zullen zeven van onze negen bieren de naam Vleteren krijgen. Antiek 8 zal op korte termijn dus ook de naam Vleteren 8 blond dragen. De naam Sir Grasshopper en Georges IV zijn eigennamen en blijven behouden. Brengen we nog nieuwe bieren op de markt, dan krijgen ze de naam Vleteren”, legt Katrien uit.

“Onze etiketten kregen in 2020-2021 een serieuze facelift. We zijn nog steeds tevreden met het resultaat. Het was voor ons dan ook geen optie om onze etiketten te wijzigen. De naam op het etiket werd gewijzigd van Antiek 5 naar Vleteren 5 blond. De 5 verwijst naar het alcoholgehalte. Blond verwijst naar de kleur van het bier. Vleteren 5 blond is een bier met een hoog gistgehalte. Een goeie dorstlesser met een licht bittere toets en laag in alcoholgehalte.”

Facelift

“Het jaar 2023 was een jaar met heel wat uitdagingen. De inflatie, die in 2022 nog tot een recordhoogte steeg, betekent dat we net zoals andere ondernemers in 2023 werden geconfronteerd met een uitgesproken stijging van de loonkosten (loonindexatie). De prijzen van bepaalde grondstoffen daalden maar beperkt. Anderen zijn dan weer gestegen. De impact op onder meer onze portemonnee is daarmee nog altijd groot en dat zien we terug in de uitgaven”, vertelt Katrien.

“Dit jaar plannen we de opening van een zomerbar. Ook op stuk grond naast de brouwerij komt iets nieuws” – Katrien Sampers

“Dit jaar bleven we zuinig en terughoudend in uitgaven. Immers, we hadden in 2022 een zeer grote investering met de realisatie van onze nieuwe brouwzaal ter waarde van circa 500.000 euro. We willen ook minder energieafhankelijk zijn. Hieromtrent hebben we in 2023 een denkoefening gemaakt die we in 2024 zullen uitrollen. Onze bezoekbrouwerij met bar en shop blijft een succes. Veel mensen (toeristen, locals, verenigingen) vonden in 2023 de weg naar ons en daar zijn we heel blij om. Mede dankzij hen mochten we in 2023 onze passie, bier brouwen, verder uitvoeren. Eind 2023 kozen we voor een facelift van onze shop. Er werden nieuwe rekken geïnstalleerd, nieuwe verlichting, de muren werden wit geschilderd. Er was ook een herschikking van onze huisgebrouwen bieren. We kozen voor een groter assortiment huisgebrouwen bierattenties. Op enkele details na is de winkelherinrichting af.”

Buiten iets drinken

“Dit jaar plannen we de opening van een zomerbar, die elke zaterdag open zal zijn van 13 tot 18 uur. De zomerbar wordt een verlengstuk van onze Deca-bar die elke zaterdag open is van 13 tot 18 uur. Bij mooi weer kregen we terecht van bezoekers de vraag of er mogelijkheid is om buiten iets te drinken. In 2024 zullen we deze vraag met een ja kunnen beantwoorden. De zomerbar voorzien we op een stuk van onze privéparking. Daarnaast willen we de visibiliteit van onze brouwerij verhogen en kiezen we ervoor om dit te realiseren op het stuk grond rechts naast de brouwerij, dat onze eigendom is”, aldus Katrien. “Nu staat op dit stuk grond onder meer café De Zon. Cecile, de huurster van dit pand, stierf in mei dit jaar. We kiezen ervoor om niet te investeren in een nieuwe horecazaak. Wat het exact zal worden, is nog te vroeg om toe te lichten. Er zijn nog een aantal factoren die nog moeten worden bekeken. Het is de bedoeling om er tevens een groen rustpunt in het dorp te realiseren.”