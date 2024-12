De Zande zet zich in voor De Warmste Week: “Thema eenzaamheid is heel herkenbaar”

Gemeenschapsinstelling De Zande organiseert op 7 december een wintermarkt ten voordele van De Warmste Week. De actie maakt deel uit van een hele resem evenementen waarmee De Zande geld wil inzamelen voor het goede doel. De begeleiders werken samen met de jongeren en willen met de wintermarkt een inkijk bieden in hun werking.

Begeleiders Hannah, Marloes, Tibo en Lieze namen in september het initiatief om samen met de jongeren een aantal acties op poten te zetten. “Daarbij hebben we van bij het begin onze jongeren nauw betrokken. Het thema eenzaamheid is heel herkenbaar, ook voor onze jongeren. Via onze werking proberen we met hen een positief verhaal te schrijven, weg van de negatieve elementen die ze in het verleden meemaakten”, vertelt Marloes.

De voorbije weken waren de begeleiders en jongeren uit verschillende leefgroepen druk in de weer met de voorbereidingen op alle evenementen. In totaal organiseert De Zande vier verschillende acties. Een koekjesverkoop, een wintermarkt op 7 december, een afterwork op 13 december en een warmathon op 18 december.

Kennismaking

“Bij de wintermarkt mikken we bijvoorbeeld op inwoners van Beernem, zij kunnen op die manier kennismaken met wat wij doen. We voorzien allerlei standjes met eten en drinken, en ook cadeautjes zoals zeep, kerstballen en hangertjes. Alles wordt gemaakt door en met onze jongeren”, gaat Tibo verder.

Samen

“Samen is het kernwoord van deze reeks acties”, pikt Hannah in. “We trokken met onze jongeren ook naar Brussel om er koekjes te verkopen. Voor hen is het heel leuk en leerrijk om betrokken te worden. We helpen hen om die drempel te overwinnen en dankzij de begeleiding voelen ze dat ze er niet alleen voor staan. Tijdens De Warmste Week gaan we ook samen met hen een cheque overhandigen in Brugge”, klinkt het.