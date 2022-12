De Warmste Week komt in 2023 naar Brugge

‘De Warmste Week’ van 2022 zit erop. De jaarlijkse solidariteitsactie bracht ook dit jaar weer heel wat mensen op de been om geld in te zamelen voor het goede doel. De volgende editie, die in december 2023, strijkt neer in Brugge.

Brugge onderhandelde vorig jaar met de VRT om het evenement naar Brugge te halen. Met succes, want in 2023 strijkt ‘De Warmste Week’ in Brugge neer. “Dat Brugge een warme stad is, hoeft geen betoog. Van bij de start van de legislatuur hebben we een duidelijke boodschap naar voren geschoven: iedereen telt mee, van zeer jong tot zeer oud”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

“Ook in deze moeilijke tijden zien we dat mensen steeds voor elkaar in de bres springen en solidair zijn met elkaar. Een initiatief als ‘De Warmste Week’ hoort perfect thuis in onze stad. Dit bleek ook uit het enthousiasme van de vele Bruggelingen tijdens de Warmathon van afgelopen maandag.”

Nationaal in de kijker

“Bovendien is ‘De Warmste Week’ ook de ideale gelegenheid om Brugge nog eens nationaal in de kijker te plaatsen. Onder meer met het WK wielrennen en de terugkeer van de start van de Ronde van Vlaanderen tonen we dat Brugge een dynamische stad is en alles in haar mars heeft om grote evenementen tot een succesverhaal te maken waar iedereen kan mee van genieten”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De Warmste Week, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT, had dit keer plaats in Hasselt en heeft 5.081.675 miljoen euro opgebracht. Dat werd bekendgemaakt tijdens de slotshow op Eén en radiozenders MNM en Studio Brussel. De opbrengst van De Warmste week, die dit jaar in het teken van stond van kansarmoede ligt een stuk hoger dan de 3,2 miljoen euro van vorig jaar.

(ACR)