De Warmste Soep tegen eenzaamheid

In het kader van De Warmste Week bundelen diepvriesgigant d’Arta en traiteur Q’linair hun krachten voor een hartverwarmend project: De Warmste Soep. De opbrengst gaat naar projecten tegen eenzaamheid, het centrale thema van De Warmste Week dit jaar. Diepvriesgigant d’Arta en traiteur Q-linair hebben een gemeenschappelijke passie voor groenten. d’Arta brengt kwaliteitsvolle groenten op de markt, terwijl Q-linair deze verwerkt in smakelijke gerechten. Voor dit bijzonder initiatief slaan ze de handen ineen: d’Arta levert verse ingrediënten en Q-linair tovert ze om tot een heerlijke soep. De soep is zowel verkrijgbaar in de automaat op de parking van de winkel in de Oostlaan, als in de winkel zelf. Per liter soep draagt Q-linair 4 euro bij aan projecten tegen eenzaamheid. d’Arta bestelt meteen ook 70 liter vers gemaakte soep voor het eigen personeel. (JM/foto JM)