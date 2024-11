De Warmste Schoolbus trekt maandag door West-Vlaanderen

Van maandag tot vrijdag gaan Laura Govaerts en content creators Jaël Ost, Kassaticket & Maxim, Katnuf, Emni Pemni en Dara Oguntubi op stap met De Warmste Schoolbus. In heel Vlaanderen komen scholen, na een oproep van MNM, in actie voor De Warmste Week. Beginnen doen ze bij ons, in West-Vlaanderen.

Laura en co kijken met De Warmste Schoolbus hoe de scholen vlammen tegen eenzaamheid. Ze gaan in totaal op bezoek bij vijftien middelbare scholen, in alle provincies over heel Vlaanderen. Onze provincie is als eerste aan de beurt. De Warmste Schoolbus trekt maandag 25 november naar school MIA in Sint-Kruis bij Brugge, het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort en de bakkerijschool MSKA in Roeselare.