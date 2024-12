De Vondelbibliotheek is een kwarteeuw jong: “Stimuleren van lezen is een absolute noodzaak”

Het verhaal van de Vondelbibliotheek start met de aankoop van de Brouwerij Vondel in 1976 door het gemeentebestuur van Meulebeke. Met deze aankoop bezat Meulebeke een prachtig gebouw in art-decostijl dat tal van mogelijkheden bood en aangewend kon worden voor culturele- en jeugdactiviteiten. Op 8 oktober 1989 werd het ontmoetingscentrum Vondel geopend in een gedeelte van de brouwerij. De vroegere ketelruimtes bieden sinds 1999 onderdak aan de bibliotheek.

Dan volgde de verhuis van de boeken die opgeslagen lagen in het toenmalig parochiaal centrum en de inrichting van de nieuwe bib. Stefaan Blommaert werd de nieuwe bibliothecaris. In 2017 werd Stefaan vervangen door Rita Latrez de toenmalige centrumleidster van het dienstencentrum Ter Deeve. “De bibliotheekwereld was op dat moment volop in verandering; een bib werd een open huis waar ontmoetingsmomenten, lessen, lezingen, tentoonstellingen en nog zoveel meer plaatsvonden”, aldus Rita Latrez. “We organiseren samen met de gemeentelijke kinderopvang de maandelijkse voorleesmomenten en ontvangen dagelijks klassen die boeken komen ontlenen. Mijn bijzondere grote dank gaat uit naar mijn hard werkend team: Sonja, Sabine, Jelke en Phaedra en eveneens naar de vele vrijwilligers die hier de handen uit de mouwen steken. Wat de toekomst betreft: we zijn blij dat we samen met de bib van Tielt sterker kunnen worden. Onder de collega’s klikt het goed en onze dienstverlening zal uitgebreider worden. Als laatste wil ik mijn bijzondere dank uitspreken aan schepen Danny Bossuyt die steeds met een positieve gedrevenheid voor cultuur zich achter tal van onze projecten geschaard heeft.”

Noodzaak

Schepen Danny Bossuyt dankte op zijn beurt Rita, het bib-personeel, de vrijwilligers en de vele bezoekers. “Boeken zijn meer dan woorden op papier, het zijn bruggen naar nieuwe horizonten, vensters op andere tijden en spiegels die ons laten reflecteren op onszelf. Om die redenen is het stimuleren van het lezen geen luxe, maar een absolute noodzaak. Ik kan u bij deze niet onthouden dat deze bib dit jaar genomineerd werd als voorbeeld stellende bib in Vlaanderen. Bedankt voor jullie inzet en nu met zijn allen op weg naar het gouden jubileum.”