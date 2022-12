De verkleumde klaroeners

De stellingen rond het belfort zijn nog maar net weg, of er komt opnieuw een iconisch Iepers gebouw in de steigers te staan.

Maar liefst twee jaar lang zullen de restauratiewerken aan het monument duren. De impact daarvan is niet te onderschatten. Niet alleen op het vlak van mobiliteit – er zal via de Menenpoort alleen nog maar de stad ingereden kunnen worden – maar vooral ook voor de klaroeners van The Last Post Association.

“Niemand van de klaroeners zal zeuren over een nat uniform of verkleumde handen”

De Ieperse brandweerlieden die iedere dag onder de Menenpoort staan zijn het dan wel gewoon om de natuurelementen te trotseren – de poort is immers een notoir ‘trekgat’ –, de beschutting van het dak zorgde er toch voor dat ze enigszins droog bleven. Nu ze vanaf het voorjaar van 2023 meestal op de brug tussen de Frenchlaan en het memorial met enkele welgemikte ademstoten hun eer zullen betuigen aan de bijna 55.000 vermiste soldaten op de muren, wordt hen zelfs dat minimum aan comfort ontnomen.

Al is dat natuurlijk ook maar peanuts vergeleken met de ontbering en ellende die de soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven moesten ondergaan, bibberend van de kou, kniediep in de modder terwijl ieder moment een obus hen in flarden kon rijten. Met dat besef in het achterhoofd denk ik dat er niemand van de klaroeners zal zeuren over een nat uniform en verkleumde handen na een doorregende Last Post.

Ik geef het u op een blaadje: het mag sneeuwen, stormen, bliksemen of hagelen, de klaroeners zullen er ook de komende twee jaar iedere dag stipt om 20 uur staan. “Covid hield ons niet tegen, de werken zullen dat ook niet doen”, klinkt het strijdvaardig bij voorzitter Benoit Mottrie van The Last Post Association. Al bijna honderd jaar verzetten de Ieperse burgers hemel en aarde om dit eeuwig eerbetoon in stand te houden. Dat ze dat nu zullen doen onder moeilijkere omstandigheden zal alleen maar bijdragen tot de krachtige symboliek van deze eeuwige herdenking.