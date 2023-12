De Verenigde Vrienden serveren kerstaperitiefconcert

Op kerstdag 25 december organiseert de Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Hooglede en Gits naar jaarlijkse gewoonte haar aperitiefconcert.

“Het kerstaperitiefconcert is intussen een vaste Hoogleedse traditie geworden. Wat in 1987 begon als een eenmalig initiatief van oud-dirigent Rik Vaneyghen, groeide ondertussen voor vele sympathisanten uit tot een jaarlijkse traditie voor vrienden en familie op kerstdag zelf”, begint Jens Verholle.

Rond de tafel

“Kerstmis is ieder jaar opnieuw een speciaal moment. Het brengt een sfeer met zich mee die je op geen enkel ander moment van het jaar ervaart. Dat willen we ook in de Gulden Zonne tot uiting brengen. Het concert moet een thuisgevoel geven aan de aanwezigen zodat ze samen met ons, vrienden en familie Kerstmis kunnen vieren. Er is geen tribune maar de toeschouwers kunnen aanschuiven rond een tafel om op een comfortabele manier te genieten van het concert. Of je nu een fervent liefhebber bent van klassieke muziek of gewoon wilt genieten van de betoverende klanken van kerstliederen, iedereen is welkom”, gaat Jens voort.

Sfeervol

Zowel de Jeugdige Vrienden als de Verenigde Vrienden brengen onder leiding van dirigent Tom Hondeghem een gevarieerde mix van klassiekers als It’s Beginning To Look Like Christmas, Christmas Pop Sing A Long en Ouverture to a Winter Festival, aangevuld met een aantal melodieën in de echte kerstsfeer.

“De Harmonie treedt samen op met de getalenteerde zangers Els Vanoverschelde, Friedel Declercq, Pieter Roets en Martijn Storme. De sfeervolle Gulden Zonne leent zich uitstekend om dergelijk concert te brengen. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Kristof en Ineke Pillaert. Voor, tijdens en na het concert kunnen de luisteraars gezellig genieten van een aperitief en een hapje. Na het concert is er ruim voldoende tijd om gezellig na te praten. De toegang is gratis, iedereen is welkom en we gaan van start om 11 uur”, besluit Jens. Tickets kunnen niet vooraf besteld worden. (EVG)